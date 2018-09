Kulmbach. Für die neue Spezialbehörde für Lebensmittelkontrollen in Bayern zog Chefin Claudia Thielen in dieser Woche eine erste Bilanz. »Von rund 600 Betrieben in unserer Zuständigkeit haben wir im ersten Halbjahr bereits mehr als die Hälfte zum Teil mehrfach überprüft und konsequent gehandelt«, so Thielen. Die Spezialeinheit mit Hauptsitz in Kulmbach ist Anfang des Jahres eingerichtet worden, um Großbetriebe zu überwachen. Die übrigen Lebensmittelkontrollen verbleiben bei den Landratsämtern. In rund 200 Fällen gab es nach der Kontrolle »behördliche Maßnahmen« - Anordnungen zur Mängelbeseitigung, die Verhängung von Bußgeld oder Strafanzeigen. Achtmal gab es Produktrücknahmen. Bayerns SPD fordert, dass die Kontrollergebnisse veröffentlicht werden. dpa/nd