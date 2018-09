Bad Vilbel. Ranken wachsen langsam auf ein Gesicht zu, das irgendwann auf ein Betriebsgebäude am Rande eines Freibades in Bad Vilbel gesprüht wurde. Ob es sich dabei um eine Wassernixe handelt? Auf jeden Fall trägt das hessische Bad Vilbel den Beinamen Quellenstadt, noch heute bestimmen zahlreiche öffentlich zugängliche Brunnen das Stadtbild. Schon 1569 wurde das »Fülfeler« Wasser als Heilmittel unter anderem gegen die sogenannte »Leibsblödigkeit« - gemeint waren wohl Magenbeschwerden - gerühmt. dpa/nd Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Foto: Bad Vilbel. Ranken wachsen langsam auf ein Gesicht zu, das irgendwann auf ein Betriebsgebäude am Rande eines Freibades in Bad Vilbel gesprüht wurde. Ob es sich dabei um eine Wassernixe handelt? Auf jeden Fall trägt das hessische Bad Vilbel den Beinamen Quellenstadt, noch heute bestimmen zahlreiche öffentlich zugängliche Brunnen das Stadtbild. Schon 1569 wurde das »Fülfeler« Wasser als Heilmittel unter anderem gegen die sogenannte »Leibsblödigkeit« - gemeint waren wohl Magenbeschwerden - gerühmt. dpa/nd Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!