Falscher Alarm und gute Nerven

In der Nacht vom 25. zum 26. September 1983 saß der Raketenoffizier Stanislaw Petrov vor diversen Computern eines Luftüberwachungszen-trums nahe Moskau, als der Anflug von US-Raketen angezeigt wurde. Petrov traf eine einsame Entscheidung: Falscher Alarm, meldete er - und verhinderte so wahrscheinlich ein nukleares Inferno. Die Alarmanzeige kam wohl zustande, weil Reflexionen von Sonnenstrahlen in Wolken von den Frühwarnsystemen als Energieentladungen bei einem Raketenstart eingestuft wurden.

Wassili Archipov tat während der Kubakrise Dienst auf einem sowjetischen U-Boot, das mit nuklearen Torpedos bestückt war. Am 27. Oktober 1962 wurde dieses U-Boot von US-Zerstörern in internationalen Gewässern eingekesselt und mit Übungswasserbomben attackiert, um ein Auftauchen zu erzwingen. Zu diesem Zeitpunkt war den US-Streitkräften die Bewaffnung des U-Bootes nicht bekannt. Dessen Kommandant ging aufgrund des Beschusses davon aus, dass ein Krieg bereits begonnen haben könnte und wollte ein nukleares Torpedo starten. Archipov, dessen Zustimmung nötig gewesen wäre, verweigerte diese und brachte den Kommandanten schließlich dazu, aufzutauchen. So verhinderte Archipov eine fatale Kettenreaktion. nd