Lünen. Mit einer Fernbedienung können Lehrer im nordrhein-westfälischen Lünen die Rotphase der Autofahrer zugunsten der an der Straße wartenden Schüler verlängern. Pünktlich zu den ersten Sportstunden im neuen Schuljahr hat die bei Dortmund gelegene Stadt die Ampel am Donnerstag an einer vielbefahrenen Kreuzung in Betrieb genommen. Sie soll den Schülern einen schnellen Fußweg über die Kreuzung von den Unterrichtsräumen zur Sporthalle ermöglichen. Die Lehrer können bei der Funkampel per Knopfdruck die Dauer der Grünphase um eine festgelegte Zeit verlängern, wenn sie turnusmäßig begonnen hat. Bislang waren die Schüler den 700 Meter langen Weg von der Schule zur Sporthalle über eine Fußgängerbrücke gegangen. Das marode Bauwerk über die vierspurige Bundesstraße 54 musste aber abgerissen werden. Eine Alternativstrecke durch eine Unterführung dauert 20 Minuten länger. dpa/nd