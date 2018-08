Die Popband Rosenstolz meldet sich nach langjähriger Pause mit neuer Single und einem Best-of-Album zurück. Auf Facebook verkündete Peter Plate, nach der Trennung 2011 habe er sich mit Bandkollegin Anna R. vor zwei Jahren wieder zusammengesetzt und an dem Album gearbeitet. »Die Standardversion wird eine randvolle Doppel-CD werden, mit allen Songs, die man vielleicht als «Hits» bezeichnen möchte.«

