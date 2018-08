Was soll das sein

Drei Wochen lang lebt in Hagen die Ära der Neuen Deutschen Welle wieder auf. Eine Ausstellung im Museum Osthaus sowie mehrere Konzerte feiern die Musikrichtung, die so viele Künstler aus der Stadt bedeutend mitgeprägt haben. Die Karrieren der Sängerin Nena, der Band Extrabreit oder der Schwestern Annette (u.a. Ideal) und Inga Humpe starteten in der Ruhrgebietsstadt.

Von diesem Samstag bis zum 23. September können Besucher in der Schau »Komm nach Hagen, mach dein Glück« ergründen, was die Stadt in den 1980er Jahren zum »Liverpool Deutschlands« und wichtigen Impulsgeber für die Neue Deutsche Welle machte. dpa/nd