Nach dem Streit in der Schwedischen Akademie wollen drei ihrer Mitglieder wieder die Arbeit aufnehmen. Sara Danius, Peter Englund und Kjell Espmark erklärten, sie wollten zur Akademie zurückkehren und helfen, neue Mitglieder zu wählen.

Eine Ausstellung in Hamburg würdigt die in einer Krise befindliche Straßenfotografie.

Zwei Jahre Hrabal: Erinnerungen an eine Lesebegegnung.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!