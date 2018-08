Selbstsicher stellt sich Hugh Jackman in dem ersten Trailer für »The Front Runner« vor: »Ich bin Gary Hart und ich kandidiere für die Präsidentschaft« Der Australier spielt den in Ungnade gefallenen US-Politiker, der mit angeblichen Liebesaffären vor 30 Jahren Schlagzeilen machte. Der demokratische Präsidentschaftsanwärter wurde von Berichten über einen Seitensprung mit dem Fotomodell Donna Rice eingeholt. Er musste das Rennen ums Weiße Haus aufgeben. Regisseur Jason Reitman schildert den rasanten Aufstieg und das Scheitern des Politikers vor dem Hintergrund des Medienrummels. dpa/nd

Eine Ausstellung in Hamburg würdigt die in einer Krise befindliche Straßenfotografie.

Zwei Jahre Hrabal: Erinnerungen an eine Lesebegegnung.

