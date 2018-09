Was soll das sein

Berlin. Die Berufsgenossenschaft Bau dringt darauf, Bauarbeiter bestmöglich gegen Abstürze abzusichern. Die Zahl der Arbeitsunfälle gehe in der Baubranche zwar zurück, im vergangenen Jahr seien dabei aber mehr Menschen gestorben. Rund 103 800 Arbeitsunfälle wurden gemeldet. Das waren etwa 1000 weniger als 2016 und fast 18 500 weniger als noch vor einem Jahrzehnt. Bei Unfällen kamen in der Branche im vergangenen Jahr 88 Menschen ums Leben - das waren 15 mehr als noch 2016. Diesen Trend hatten schon vorläufige Zahlen dargelegt, nun liegt die abschließende Statistik vor. In vier von zehn tödlichen Unfällen waren Menschen abgestürzt. dpa/nd