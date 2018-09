In Magdeburg erobert Gonzalo Galguera Goethes »Wahlverwandtschaften« für den Tanz

»Die einen, die anderen« - eine internationale Koproduktion in der Halle Tanzbühne

Magdeburg. Salti, Kicks und brasilianische Gesänge: Die tänzerisch-akrobatische Kampfkunst Capoeira ist in Deutschland längst angekommen. »Capoeira bietet die Möglichkeit, den persönlichen Stil, die ganz individuelle Mischung von Akrobatik, Kampf und Tanz zum Ausdruck zu bringen«, sagte Martin Eschner, der die Gruppe »Capoeira Unicar« trainiert. 40 bis 50 Sportbegeisterte gehören dazu. Im Training für Kinder, Studenten und Berufstätige lernen die Capoeiristas nicht nur Akrobatikkunststücke, Kampfsporttritte und Ausweichmanöver: Auch brasilianische Traditionen und Lieder sind Bestandteile - und der Gemeinschaftsgedanke. »Capoeira ist kein Soloprogramm, sondern bildet die Kommunikation zweier Menschen ab - jede Bewegung ist eine Reaktion auf die Bewegung des anderen«, so Eschner. dpa/nd Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

