Sie ist Künstlerin und Philosophin: Die Berliner Akademie der Künste präsentiert Werke von Adrian Piper, der Trägerin des Käthe-Kollwitz-Preises 2018. In der Ausstellung am Brandenburger Tor sind nach der Eröffnung am Freitagabend mehrere Installationen der US-Amerikanerin zu sehen: »Hier«, »Das Ding-an-sich bin ich« und »Mauer«. Piper habe seit Mitte der 60er Jahre die US-Konzeptkunst entscheidend mitgeprägt, hob die Preisjury hervor. dpa/nd