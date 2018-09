München. Der Autobauer BMW soll nach Informationen der »Süddeutschen Zeitung« zehn Millionen Euro Bußgeld wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen zahlen. Wie die Zeitung am Montag unter Berufung auf die Münchner Staatsanwaltschaft berichtete, geht es um 7600 Dieselmodelle. Der Einbau der Abschalteinrichtungen sei nach bisherigen Erkenntnissen »ein Versehen und keine Absicht« gewesen. BMW habe damit aber intern Aufsichtspflichten verletzt, was geahndet werden solle. Der Autobauer hatte dem Kraftfahrt-Bundesamt Ende Februar selbst mitgeteilt, unzulässige Abschalteinrichtungen der Abgasreinigungsanlage verbaut zu haben. Ob BMW zur Zahlung des Bußgeldes bereit ist oder es auf ein Verfahren ankommen lässt, blieb zunächst unklar. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!