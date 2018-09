U2-Frontmann Bono hat seine Stimme zurück und will seine Tour fortsetzen. Am Samstag hatte er das Konzert seiner Band in Berlin abbrechen müssen, weil seine Stimme nach wenigen Songs versagte. »Ich bin sehr glücklich und erleichtert, dass Schlimmeres ausgeschlossen werden kann«, teilte Bono auf der Band-Homepage mit.

Für das abgebrochene Konzert ist ein Nachholtermin am 13. November angesetzt. dpa/nd