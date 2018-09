Bei Abnahme des Gemeinschaftseigentums sind weitere Besonderheiten zu beachten. Mehr dazu unter www.wohnen-im-eigentum.de im Menü »Eigentumswohnung« und in der Rubrik »Wohnungskauf« dann Menüpunkt »Bauabnahme« ansteuern. WiE/nd

Worauf insbesondere Käufer von Neubau-Eigentumswohnungen von Anfang an achten müssen, darüber informiert WiE mit der Checkliste »Kauf vom Bauträger ab 2018«. Interessierte finden das Dokument unter www.wohnen-im-eigentum.de im Menü »Eigentumswohnung« und dort in der Rubrik »Wohnungskauf«. Die Checkliste steht auch Nicht-Mitgliedern kostenfrei zum Download zur Verfügung.

»Lassen Sie sich nicht erst bei der Abnahme, sondern schon vor dem Abschluss eines Bauträgervertrag und in der Bauphase fachkundig und unabhängig beraten«, warnt Sabine Feuersänger. »Denn Sie treffen mit dem Wohnungskauf eine weitreichende Entscheidung - und bewegen sich dabei als Laie allein unter Profis.«

»Werden Sie bei Mängeln also unbedingt aktiv, damit die Abnahmefiktion nicht greift!«, rät WiE-Referentin Sabine Feuersänger allen betroffenen Wohnungskäufern. Denn durch die Beweislastumkehr ab der Abnahme steigt ihr Risiko, auf Baumängeln sitzenzubleiben. Zudem beginnt mit der Abnahme die fünfjährige Frist, nach deren Ablauf der Besteller eines Bauwerks gar keine Gewährleistung mehr verlangen kann.

Die sogenannte Abnahmefiktion tritt nach dem neuen § 640 Abs. 2 BGB ein, wenn der Bauträger nach Fertigstellung der Wohnung eine angemessene Frist zur Abnahme setzt und der Kunde es versäumt, die Abnahme innerhalb dieser Frist unter Angabe von mindestens einem Mangel zu verweigern. Ist der Kunde Verbraucher, muss der Bauträger ihn mit der Fristsetzung in Textform auf diese Folge hingewiesen haben.

In den kommenden Monaten werden die ersten neuen Eigentumswohnungen mit Bauträgerverträgen ab Januar 2018 fertiggestellt und an die Käufer übergeben. Der Verbraucherschutzverein Wohnen im Eigentum weist daher auf eine Neuregelung zur Abnahme hin.

