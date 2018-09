Wie viel Geld ein Azubi verdient, unterscheidet sich je nach Branche und Bundesland zum Teil deutlich. Eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass die Differenz innerhalb einer Branche bis zu 296 Euro beträgt. Während ein angehender Kfz-Handwerker in Baden-Württemberg im dritten Lehrjahr 956 Euro erhält, bekommen Auszubildende in Brandenburg nur 660 Euro.

In der Regel ist die Bezahlung in Westdeutschland besser als im Osten und auch regional unterschiedlich. In der chemischen Industrie erhalten die Azubis im Osten im dritten Jahr eine Vergütung von 1030 Euro. Im Bezirk Nordrhein dagegen 1117 Euro. In der Metall und Elektroindustrie machen die Unterschiede bis zu 97 Euro aus.