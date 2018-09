Beraten lassen sollte man sich unbedingt auch über die Antrags- und Abrechnungsformalitäten. Gesetzlich Versicherte wenden sich dafür an ihre zuständige Pflegekasse oder einen Pflegestützpunkt. Für privat Versicherte ist bundesweit die Compass Pflegeberatung zuständig. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 101 8800 erhalten gesetzlich wie privat Versicherte die nötigen Auskünfte.

Bis zu 1612 Euro jährlich stehen dafür zur Verfügung. Der Betrag kann auf 2418 Euro erhöht werden, wenn in diesem Jahr keine Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wird. Diese Summen gelten für die Pflegegrade 2 bis 5 gleichermaßen. Allerdings steigen mit dem Pflegegrad auch die Kosten für die pflegebedingten Leistungen. Sie können beispielsweise 60 Euro pro Tag bei Pflegegrad 2 ausmachen und 95 Euro täglich bei Pflegegrad 5. Das Geld der Kasse reicht damit für mehr oder weniger Urlaubstage.

Mittlerweile gibt es in Deutschland etliche Hotels und Pensionen, die sich auf die Beherbergung und Betreuung Pflegebedürftiger spezialisiert haben. Qualifiziertes Personal übernimmt dort die Pflege, während der mitreisende Angehörige sich erholen kann.

