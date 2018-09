Hamburg. Ein Gebiss kann schonmal abhanden kommen, will man meinen, aber gleich 15 Stück? Das kommt auch vor, wie dieser Musterkoffer aus dem Fundbüro in Hamburg-Altona zeigt. Dort landen landen pro Jahr rund 40 000 Gegenstände. Nach Angaben aus dem zuständigen Bezirksamt reicht das Spektrum von Kloschüsseln über Schlüssel bis zu Smartphones. Über die Jahre gab es demnach auch diverse kuriose Fundstücke: ganze Couchgarnituren, Grabsteine, Urnen, ein Whirlpool, Brustimplantate und eine Jesus-Statue. dpa/nd Foto: dpa/Christian Charisius

