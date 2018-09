Die Musikerin Nura von dem Hip-Hop-Duo SXTN Foto: imago/Chris Emil Janßen

Um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen, spielten am Montag Gruppen wie Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, K.I.Z oder Kraftklub und rappten Künstler wie Marteria und Casper in Chemnitz. Was auffällt in dieser Reihung: Es sind ausschließlich Männer, die sich da exponierten. Selbst der Ort war ein männlich geprägter: Man spielte vor dem Marx-Kopf im Stadtzentrum.

Doch eine Frau war dabei: Nura, einst Mitglied der Toten Crackhuren im Kofferraum und des Berliner Kneipenchors, heute eine Hälfte des Berliner Hip-Hop-Duos SXTN. Über dieses Frauen-Duett schrieb schon vor zwei Jahren die »FAZ«, ihre Musik sei »entfesselt, laut...