Brasilia. Der von der Bayer-Tochter Monsanto hergestellte umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat darf in Brasilien weiter eingesetzt werden. Ein Bundesgericht in der Hauptstadt Brasilia entschied zugunsten eines entsprechenden Antrags der Regierung, wie es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Kammer hieß. Anfang August hatte ein Richter zunächst eine Verfügung für ein Verbot der Regis-trierung und Verwendung von Unkrautvernichtern auf Glyphosat-Basis erlassen, bis Behörden die Produkte überprüft hätten. Die Regierung beantragte jedoch, diese Verfügung außer Kraft zu setzen. dpa/nd