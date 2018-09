Bangkok. In Bangkok hat am Dienstag eine Verhandlungsrunde zur Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember in Polen begonnen. Die Verhandlungen seien nötig, »weil wir nicht so schnell vorankommen wie wir sollten«, sagte der polnische Klimastaatssekretär Michal Kurtyka. »Wir wissen alle, dass die Zeit knapp wird«, fügte er hinzu. Die Glaubwürdigkeit der gesamten Klimaverhandlungen stehe auf dem Spiel. Bis Sonntag sollen die Verhandlungen so weit vorangetrieben werden, dass in Kattowitz verbindliche Beschlüsse gefällt werden können, etwa über das angestrebte Regelbuch zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. AFP/nd