Düsseldorf. Ein von der Bank auf Anfrage eines Kunden extra ausgestellter Kontoauszug kann bis zu 15 Euro kosten. Das ergab eine Umfrage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen unter zehn Banken. Ein manuell erstelltes Duplikat ist demnach nur bei der ING-Diba kostenlos. Die meisten Banken verlangten zwischen 1,50 Euro und 5,90 Euro pro Auszug. Bei der Commerzbank kostet ein Auszug sogar 15 Euro, wenn der Zahlungsvorgang länger als 18 Monate her ist. Nur vier der zehn befragten Banken lassen die Auszüge den Angaben zufolge ohne Zeitbegrenzung im elektronischen Briefkasten stehen. AFP/nd

