Flensburg. Mit Großeinkäufen haben Unternehmen im August den Neuwagenmarkt in Deutschland angekurbelt. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen stieg um 24,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 316 405, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Dienstag mitteilte. Zwei Drittel davon waren gewerbliche Anmeldungen. Laut dem Branchenverband VDA hätten sich viele Firmen vor Einführung der EU-Prüfstandards WLTP noch einmal für ihre Flotten eingedeckt. Die neuen, gründlicheren Tests haben dazu geführt, dass noch nicht alle Modelle die Genehmigung für eine Neuzulassung haben. dpa/nd

