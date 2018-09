Auch Deutschlands Theater müssen aus Sicht des neuen Intendanten der Schauspielbühnen Stuttgart, Axel Preuß, verstärkt mithelfen, die Demokratie zu festigen. Alle Häuser müssten sich Fragen stellen: »Wie sichern wir unsere Demokratie für die nächsten Generationen?« oder »Wie stärken wir unser demokratiegesichertes Bewusstsein?«, sagte Preuß in Stuttgart. Menschenrechte, Toleranz, Unabhängigkeit der Gerichte, Pressefreiheit - »alle diese Errungenschaften, für die wir stehen, fangen an wegzurutschen, in Deutschland, in Europa und weltweit«, warnte Preuß. dpa/nd