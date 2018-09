Offenbar kommen deutsche Ministeriumsbeamte nun gar nicht mehr aus dem Lobbymodus heraus. Die Begründung, dass eine »Dämonisierung« dieser Firmen nicht zielführend sei, ist einfach absurd. Die Digitalsteuer ist ja nicht Schlussfolgerung aus der kruden Verschwörungsthese, dass Google, Facebook & Co. die (Daten-)Weltherrschaft übernehmen, sondern dem einfachen Fakt geschuldet, dass diese Konzerne es dank nicht existierender physischer Produktionsstätten schaffen, ihrer Steuerzahlungen auf nahe Null zu tricksen. Ein Unding angesichts der großen Umsätze und teils auch üppigen Gewinne. Eine Minimalsteuer, wie sie von der EU-Kommission und auch von der G20-Gruppe angedacht wird, ist da wohl das Mindeste. Und selbst in einer bekannten Internetsuchmaschine gibt es bisher keinen einzigen Treffer bei: »Glacéhandschuhe für Google«.

Die Bundesregierung ist bekanntlich der beste Fürsprecher deutscher Konzerne. Wo auch immer deren Profite durch eine staatliche Regulierung in Gefahr sind, kämpft man für sie - in der EU nicht selten mit Erfolg. Wenn Berichte stimmen, dass das Bundesfinanzministerium nun von dem Vorhaben einer Digitalsteuer für die großen Internetkonzerne abrückt, ist das aber ungewöhnlich - denn diese würde mit Google, Amazon oder Airbnb fast ausschließlich Internetriesen aus den USA treffen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Ohne Not stimmen Hessens Grüne einem gigantischen Logistikprojekt zu, findet Stefan Otto

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!