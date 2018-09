Was soll das sein

Foto: dpa/Daniel Karmann

Es sind nicht nur ein oder zwei große Hallen, die in der nordhessischen Provinz hochgezogen werden. Das geplante Logistikzentrum in Neu-Eichenberg umfasst mehr als 80 Hektar und ist bundesweit eines der größten Bauvorhaben dieser Art. Der Boden ist zwar außerordentlich fruchtbar, das interessiert aber die Logistik-Branche nicht. Für sie zählt einzig der Standort - und der ist günstig gelegen. Mitten in Europa, mit einem nahen Autobahnanschluss.

Eigentlich ist für die Grünen nachhaltige Landwirtschaft und Flächenfraß ein großes Thema. In der Kommune gehört die Partei auch zu den entschiedenen Gegnern des Vorhabens. Anders sieht es jedoch im Landtag aus. Da stimmten sie als Regierungspartei dafür, dass der Acker privatisiert wird. Im ewigen Konflikt um wirtschaftliches Wachstum oder nachhaltige Entwicklung haben sie Einigkeit mit der CDU demonstriert. Diese Harmonie zum Ende der Legislaturperiode ist bemerkenswert: Ohne Not geben die Grünen wieder einmal ein Stück ihrer Kernkompetenz preis. Sie knirschen nicht einmal mit den Zähnen. Ganz offensichtlich schielen sie schon auf die Zeit nach der Wahl. Da könnte wieder eine Koalition mit der CDU winken. Diesmal womöglich mit der FDP in einem Jamaika-Bündnis.