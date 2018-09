Was soll das sein

So langsam ist der Hype auch im letzten Ortsteil Berlins angekommen, Zeit, dem Gin ein eigenes Festival zu widmen. Unter dem Titel »Der Gin des Lebens« feiern in der Arena in Treptow die Gin-Jünger ihr Gottgetränk.

Das Festival richtet sich laut Veranstaltern an Gin-Liebhaber, Cocktailenthusiasten und Wacholderneulinge. Das Festival hat das Ziel, das Trendgetränk »Gin« fernab von puren Verkostungsmessen »neu zu präsentieren und anders zu beleuchten«. In einer Jahrmarktkulisse des 17. Jahrhunderts sollen die Gincocktails zelebriert werden.

Die Stärken der einzelnen Ginmarken stehen im Vordergrund, indem sie mit dem passenden Cocktail präsentiert werden sollen. Die Besucher*innen sind eingeladen, die großen Klassiker der Gin-Cocktails der letzten 100 Jahre an 15 verschiedenen, thematischen Bars mit jeweils unterschiedlichen Marken zu probieren. Erstmalig werden Cocktails der gesamten Generation präsentiert, unter anderem der French75, ein Champagnercocktail, der Golden Negroni mit Wermut oder der Trüffel-Martini. Außerdem wird es einen Negroni-Brunnen und sogar Gin-Zuckerwatte geben. Selbst der Foodcaterer kredenzt gininspiriertes Essen. nd

8. September von 14 bis 24 Uhr, Arena Berlin/Badeschiff, Eichenstraße 4, Treptow