Die American Academy in Berlin hat einen neuen Präsidenten. Der Journalist Terry McCarthy sei vom Kuratorium für das Amt ernannt worden, teilte das deutsch-amerikanische Wissenschafts- und Kulturzentrum am Mittwoch mit. McCarthy war Auslandskorrespondent für die TV-Sender ABC und CBS sowie die Zeitung »The Independent« und das Magazin »Time«. Zuletzt war er Vorsitzender des Los Angeles Word Affairs Council. Der mit mehreren Preisen ausgezeichnete Reporter wird Nachfolger des Kulturwissenschaftlers Michael P. Steinberg, der an die Brown-Universität (US-Bundesstaat Rhode Island) zurückkehrt.

Die 1994 auf Initiative des US-Diplomaten Richard Holbrooke (1941 - 2010) gegründete Akademie fördert den Austausch zwischen Deutschland und den USA unter anderem über Studienaufenthalte von Wissenschaftlern und Künstlern in Berlin. dpa