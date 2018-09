Potsdam. Mit dem Brandenburgischen Denkmalpflegepreis werden 2018 fünf Projekte ausgezeichnet. Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 18 000 Euro gehen an den Förderkreis Alte Kirchen der Luckauer Niederlausitz, an zwei Denkmaleigentümer in Prenzlau (Uckermark) und der Stadt Brandenburg/Havel sowie zwei Sanierungsprojekte in Potsdam und Perleberg (Prignitz), teilte das Kulturministerium am Mittwoch mit. Die Auszeichnungen werden an diesem Donnerstag im Archäologischen Landesmuseum im Paulikloster in Brandenburg/Havel überreicht. Der Luckauer Förderkreis bekommt 6000 Euro für seinen Beitrag zum Erhalt von Kirchen in der Region, je 5000 Euro werden für die Rettung und Wiedernutzbarmachung des ältesten profanen Barockhauses in Prenzlau und die denkmalgerechte Instandsetzung der einstigen Dom-Apotheke von Brandenburg/Havel vergeben. Mit zwei mit je 1000 Euro dotierten Anerkennungspreisen werden die Sanierung eines Hauses in Potsdam und das langjährige Engagement einer Wohnungsbaugesellschaft zur Rettung wichtiger Baudenkmäler in der Perleberger Altstadt gewürdigt. epd/nd