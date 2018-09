Halle. Das Institut für Wirtschaftsforschung (IWH) Halle hat seine Wachstumsprognose für die ostdeutsche Wirtschaft nach unten korrigiert. Die Experten sagen für dieses Jahr ein Plus von 1,5 Prozent voraus, im kommenden Jahr liegt der Zuwachs bei 1,4 Prozent. Das geht aus der aktuellen Konjunkturprognose hervor, die das IWH am Donnerstag veröffentlichte. Im Frühsommer hatten die Forscher noch ein Wachstum der ostdeutschen Wirtschaft von 1,7 Prozent in diesem und 1,5 Prozent im nächsten Jahr vorhergesagt. Damit dürfte der Osten erneut deutlich hinter der Bundesentwicklung zurückbleiben. dpa/nd