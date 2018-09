Die Offensive auf den wichtigsten jemenitischen Hafen ruht, aber es kommen keine Hilfsgüter an

UN-Generalsekretär entsetzt über Luftangriff auf Schulbus in Jemen

USA wollen noch mehr Waffen und Munition an saudische Allianz liefern

Das ist nicht verkehrt, eher Teil eines realistischeren Ansatzes als bislang, der aber nur dann erfolgversprechend sein kann, wenn er statt fruchtlosen Palavers eine Basis für zunächst einen Waffenstillstand schafft. Unumgänglich Voraussetzung dafür ist erstens die Einstellung des Luftkrieges, ansonsten müssten dem saudischen Mörder-Regime mindestens internationale Sanktionen angedroht werden; und zweitens die Gleichstellung der jemenitischen Verhandlungsparteien. Solange der schon vor drei Jahren nach Saudi-Arabien geflohene »Präsident« Hadi als einzig legitimer Vertreter angesehen wird, die seit 2015 in Sanaa herrschenden Huthi jedoch nur »Rebellen« sein dürfen, sind realistische Verhandlungsergebnisse kaum zu erwarten.

Allerdings ist nichts zu sehen, was jetzt Zuversicht verbreiten könnte. Der UN-Sondergesandte für Jemen, der Brite Martin Griffiths, vermochte es jedenfalls nicht. Schon die von ihm vorgenommene Herabstufung des Genfer Treffens zu »Gesprächen«, nicht etwa Verhandlungen, deutet an, dass wieder bei Null angefangen werden soll.

