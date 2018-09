Kooperative Actionspiele sind immer mehr gefragt, und dies ist ein weiterer gelungener Genreableger. In den fünf Spielminuten entscheiden Teamfähigkeit, klare Kommunikation und schnelle Auffassungsgabe über hop oder top. Da eine Gruppe gewöhnlich rasch dazulernt, halten höhere Schwierigkeitsstufen das Spiel spannend. Es hätten sogar noch mehr sein dürfen, denn wer den Dreh erst mal raushat, gewinnt meistens.

Handkarten zeigen farbige Symbole: rote Schwerter, gelbe Schilde, blaue Schriftrollen. Vom Kartenstapel deckt das Spielerteam eine Bedrohung nach der anderen auf. Um beispielsweise den »Stachelangriff« abzuwehren, benötigen die Helden drei Schilde. Wer sie spielt, ist egal. Die Spieler dürfen auch zusammenwerfen. Nur nicht lange drüber diskutieren, wenn plötzlich ein neuer Gegner auftaucht, für den das Gegenmittel fehlt! Das ist leicht gesagt, denn jähe Wendungen in den Notlagen zwingen zu raschen Improvisationen - die Zeit drängt.

Fantasyrollenspiele erfordern oft dicke Regelbücher und dauern sehr lange. Es geht aber auch anders, nämlich bei »5-Minute Dungeon«. (Dungeon, dt. Verlies, ist ein Spartenbegriff aus der Rollenspielszene.) Wie sein Titel andeutet, muss man bei diesem Speed-Dungeon missliche Lagen blitzschnell abwehren, um ans Spielziel zu kommen. Entweder die Spieler sind in fünf Minuten da, wo sie hinmüssen - oder sie haben verloren.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Was sich ab September 2018 für die Verbraucher ändert

Mit Bobby-Cars rasend bergab, und mit E-Antrieb bald zügig in die Zukunft. Von René Gralla

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!