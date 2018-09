Was soll das sein

Mit »Extrem verzockt, klug kalkuliert« hatten wir Sie am 1./2. September zum Denkspiel eingeladen.

Die Ergebnisse der ersten Frage: Die gesuchte Zuwächse von Ballonoberfläche bzw. -volumen waren 21 bzw. 33,1 Prozent. Der Denkansatz dafür ging so: Der Oberflächeninhalt ist in zweiter, das Ballonvolumen in dritter Potenz proportional zum Ballonradius. Für den Buchpreis ausgelost wurde Petra Unruh aus Schwedt: »Brand«, Roman von Ulrich Effenhauser, Transit Buchverlag.

Die Lösungen der zweiten Frage: 72 Prozent bzw. 8,3 Meter. Richtig hatte das auch Rene Scholz aus Herne, auf den auch das Glückslos für den Buchpreis fiel: »Ich träumte von Elefanten« von Ivica Djikić, Verlag Antje Kunstmann.

Ansatz 1: Lichtintensität in x Metern = Lichtintensität an der Oberfläche 100% * 0,92% hoch x. Ansatz 2: Hier musste man - zumindest für eine elegante Lösung - ein wenig Logarithmen memorieren: 0,92 hoch x = 0,5, dann beide Gleichungsseiten logarithmiert und zu x entwickelt, somit x = lg0,5/lg0,92.

Vielen Dank für die Teilnahme, Gratulation den Buchgewinnern sowie den anderen »Richtigen«, allen viel Spaß und Erfolg beim nächsten Mal! mim