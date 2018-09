Nach dem Fund des gefährlichen West-Nil-Virus bei einem Vogel im Zoo von Halle/Saale wollen Experten dort Mücken sammeln. Zu diesem Zweck wurden zehn spezielle Mückenfallen installiert. Damit wollen sie klären, wie der Bartkauz, der den Erreger trug, infiziert wurde. »Das West-Nil-Virus kann von verschiedenen Mückenarten auch in unseren Breiten übertragen werden«, sagte Mücken-Expertin Doreen Walther vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (links im Bild). Die gefangenen Mücken sollen im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf Viren untersucht werden. dpa/nd Foto: dpa/Jan Woitas

Wasserproben können viel über einen See verraten - nicht nur über die Wasserqualität, sondern auch über die darin lebenden Tiere. Von Eva Krafczyk

