Kiel. Personalnot bei der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein: Weil das Unternehmen zu wenig Lokführer hat, fallen von Montag an mehrere Verbindungen auf unbestimmte Zeit aus. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Betroffen sind die Strecken Lübeck-Lüneburg, Lübeck-Kiel, Lübeck-Neustadt-Fehmarn und Lübeck-Travemünde-Strand. Bei den ausfallenden Zügen handelt es sich überwiegend um Verbindungen frühmorgens oder spätabends. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet. dpa/nd