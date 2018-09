Soylu’nun yaptıkları sadece bununla sınırlı değil. Son yıllarda Erdoğan’ın gözüne girmek, damat Berat Albayrak ile girdiği iktidar mücadelesini kazanmak için muhalefet üzerinden tam anlamıyla terör estiriyor. Kürt halkının haklı taleplerini savaşla bastırmak için her yolu deniyor. Yaptıkları arasında HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ı telefonla arayıp doğrudan tehdit etmek de var.

Örneğin, basın toplantısında hazır bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Her önüne geleni tehdit eden, temel hak ve özgürlükleri yok sayan Soylu’nun son icraatı, devlet tarafından çocukları kaybedilen Cumartesi Annelerinin barışçıl eylemini keyfi şekilde yasaklamak oldu. Yasağa karşı direnen 80 yaşındaki kadınlar polis tarafından tartaklanarak gözaltına alındı. 701. haftada yapılmak istenen dayanışma açıklamasına da izin verilmedi.

