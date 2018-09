Danach spielte unter anderem Lenny Kravitz. Vorher erzählte er noch seinen besten »Radio-Moment«. Der war 1989, als er auf einer Straße in New York das erste Mal einen Song von sich im Radio hörte. Das sei »magisch« gewesen. epd/nd

Zur besten Reportage wurde die Investigativ-Serie »Paradise Papers« auf NDR Info gekürt, Philip Schmid von NDR Kultur wurde bester Moderator und die beste Programmaktion »Fritz Abbechern - Kampf den Pappbechern« vom Berliner Sender Radio Fritz. Radio Hamburg gewann in der Kategorie Comedy mit der »Newsshow«. Als beste Innovation wurde das »N-Joy Night Lab« ausgezeichnet. In der Sendung können Newcomer das Moderieren ausprobieren. Beste Sendung wurde das sechsstündige Feature »Im Untergrund« über die RAF, das auf FluxFM (Berlin) ausgestrahlt wurde.

Am Donnerstagabend wurden in Hamburg die deutschen Radiopreise vergeben, gestiftet von den Hörfunkprogrammen der ARD, Deutschlandradio und von Privatsendern und, bewertet von einer elfköpfigen Jury, die vom Grimme-Institut ausgewählt wurde.

