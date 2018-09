Er löste Bones Rupert ab, der alt war und nur noch Haut und Knochen, doch er erwies sich als das pure Gegenteil von Bones - Joe Keller, Vollmatrose, dreißig Jahre jung, blond, athletisch, in Bluejeans und Jeanshemd, flinkfüßig in Turnschuhen, und rundum geschickt. Was auch immer auf dem Schleppkahn anlag, Joe packte zu und erledigte es zügig. Er stellte uns alle in den Schatten, mich sowieso, der als zweiter Deckmann angeheuert worden und Neuling war. Ich fragte mich, was einen so tüchtigen Seemann geritten hatte, beim Melbourne Harbour Trust anzumustern - einer wie der wäre auf stolzestem Frachter, stolzestem Überseeliner eingestellt worden. Wo war da ein Haken? Ich hielt mich zurück, fragte nicht, ließ mich von ihm einweisen, lernte von ihm und - mochte ihn. Mir gefiel seine offene Art, wie er lächelte und oft auch lachte. Über sich gab er wenig preis - dass er Amerikaner war, hörte man, und dass er aus Baltimore stammte, erzählte er uns selbst irgendwann. Nur wie und warum es ihn nach Melbourne verschlagen hatte, verschwieg er. Ich vermutete, er war von einem amerikanischen Ostküstenfrachter desertiert und dachte mir allerlei Gründe aus. Den hiesigen Behörden musste er entgangen sein und beim Harbour Trust hatte man offensichtlich nicht nachgefragt - Schleppkähne rangieren unter Seeleuten weit unten, und man wird froh über einen wie Joe Keller gewesen sein.

Sein Bleiben bei uns erwies sich als kurz - nach kaum einer Woche tauchten zwei Gestalten an Bord des Schleppkahns auf, sie steckten in dunklen Maßanzügen und trugen steife Hüte. Beide wirkten bieder und irgendwie plump, und sie taten, als gehöre ihnen der Kahn. Als unser Steuermann sich ihnen in den Weg stellte, drängten sie ihn beiseite und sahen sich um. In dem Augenblick, wie sie Joe Keller entdeckten, griff sich einer der beiden unter die Jacke. Nie zuvor habe ich irgendwen so blitzartig reagieren sehen wie jetzt Joe. Er schlug dem einen den Revolver aus der Hand, brachte den anderen zu Fall, setzte über die Reling und sprang weit auf den Pier hinaus. Dort landete er auf den Füßen und rannte. Ein Schuss fiel, dann ein zweiter.

Joe rannte ins Halbdunkel eines Schuppens - in eine Falle, wie ich fürchtete. Doch dann tat sich seitlich des Schuppens eine Tür auf. Ich sah Joe in Richtung Hafentor fliehen und aus dem Blick geraten ...

Obwohl das alles lange her ist, die zwei Schüsse höre ich heute noch, und noch heute hoffe ich, Joe möge es geschafft haben und heil geblieben sein. Ich sehe ihn lächeln, höre ihn lachen und bewundere, wie er klug jede Arbeit bewältigte.