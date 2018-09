Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Köln. Polizei und Gerichte genießen laut einer Umfrage nach wie vor hohes Ansehen - wenngleich es große Unterschiede bei der Bewertung von demokratischen Institutionen zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Dies ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap für die ARD. Gegenüber der Polizei bekundeten demnach 85 Prozent der Westdeutschen ihr Vertrauen, im Vergleich zu 69 Prozent im Osten. Noch größere Differenzen habe es bei Gerichten und Medien gegeben. 69 Prozent der westdeutschen Befragten äußerten Vertrauen in die Gerichte, bei den Ostdeutschen waren es nur 50 Prozent. Den Medien vertraut in den östlichen Bundesländern demnach nur eine Minderheit von 29 Prozent, im Westen tun dies knapp über 50 Prozent. epd/nd