Die Bundesregierung beteuert, es gebe Unterschiede zu Asse und Morsleben. Vergleichen lassen sich die Standorte aber dennoch: Auch in das Bergwerk Konrad läuft Wasser - nach Angaben von Umweltschützern sogar mehr als in die Asse. Auch hier entsprechen die Pläne nicht dem Stand von Wissenschaft und Technik, die Sanierung der alten Schächte wirft ständig neue Probleme auf, Transportfragen sind ungeklärt und angesichts der großen Mengen schwach- und mittelradioaktiven Mülls wird ein weiteres Lager notwendig.

Atommüll in alten Bergwerken zu lagern, ist keine gute Idee. Das zeigt das Beispiel Asse. In das frühere Salzbergwerk dringt Wasser ein, das gesamte Grubengebäude droht einzustürzen. Das zeigt auch das Beispiel Morsleben, wo tonnenschwere Salzbrocken von den Decken krachten. Trotzdem macht die Bundesregierung bei Schacht Konrad denselben Fehler. Ohne vergleichendes Auswahlverfahren wurde ein altes Bergwerk zum Endlager bestimmt.

