Beim Abriss eines Theaters in in Norditalien haben Bauarbeiter einen Goldschatz aus der späten Römerzeit entdeckt. In einer steinernen Amphore unter dem Theater in befanden sich Hunderte Goldmünzen aus dem fünften Jahrhundert. Das 1870 eröffnete Theater stand, wo einst das Forum der römischen Stadt Novum Comum lag. AFP/nd