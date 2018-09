Teheran. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben Raketenangriffe auf Büros kurdischer Separatisten im Nordirak bestätigt. Dabei waren nach kurdischen Angaben mindestens elf Menschen getötet und 50 weitere verletzt worden. »Am Samstag haben die IRGC das Büro von Terroristen mit sieben Kurzstreckenraketen beschossen«, verkündeten die Revolutionsgarden in einer Presseerklärung am Sonntag. Bei dem Gebäude habe es sich um eine Ausbildungsstätte für Terroristen gehandelt, wo Sabotageoperationen gegen den Iran geplant worden seien, zitierte die Nachrichtenagentur Isna aus der IRGC-Erklärung. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!