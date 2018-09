Gabelbach. Der CDU-Landesvorstand in Thüringen hat dem Parteitag am 20. Oktober empfohlen, den Landes- und Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2019 zu benennen. Das beschloss das Spitzengremium der Partei am Samstag auf seiner Klausurtagung in Gabelbach bei Ilmenau. Für den Vorschlag Mohring stimmten nach CDU-Angaben 35 Teilnehmer bei einer Enthaltung. »Wir wollen im kommenden Jahr Rot-Rot-Grün in Thüringen beenden«, sagte CDU-Generalsekretär Raymond Walk laut Mitteilung. dpa/nd