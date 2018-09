Tbilissi. Der Regierungschef der von Georgien abtrünnigen Region Abchasien ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gennadi Gagulija war mit einer Fahrzeugkolonne unterwegs, als sich der Unfall ereignete, berichteten russische Agenturen. Abchasien ist völkerrechtlich Teil der Schwarzmeerrepublik Georgien, betrachtet sich aber unter der Schirmherrschaft Moskaus als selbstständiger Staat. dpa/nd

