Manchmal fehlt einfach ein bisschen Marketing. Reiseführer warnen meist vor der rumänischen Schwarzmeerküste. Viel zu hoch seien die Preise in den Plattenbau-Hotelbunkern der 1970er Jahre. Auf den ersten Blick mag das stimmen, zum Beispiel in den sich unweit der bulgarischen Grenze auf wenigen Kilometern aneinander reihenden Retorten-Badeorten Neptun, Jupiter, Venus und Saturn. Der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu ließ sie ab Ende der 1960er Jahre aus dem Boden stampfen, unter anderem um möglichst viele westliche Urlauber zwecks Devisenbeschaffung ins Land zu locken. Eine Gegend, genau dafür geschaffen, heute urbanen Ruinenguckern viel Geld für den Erlebnisurlaub in leerstehenden Touristenträumen der 1970er Jahre abzuknöpfen. Es könnte der Startschuss werden für eine weltweite Bewegung. Hoteliers an der Adria schmeißen ihre eigenen Fenster ein für mehr Credibility, Mallorca baut gleich ein Hotelruinendorf neu. Es wäre alles sooo authentisch. nic