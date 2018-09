Was soll das sein

Ein Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall mit einem Lkw am Samstagabend in Prenzlauer Berg

verstorben. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge erlitt der Radfahrer tödliche Verletzungen, als er gegen einen Lkw prallte. Der 54-jährige Radfahrer war gegen 20.15 Uhr auf der Kastanienallee in Richtung Schönhauser Allee unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in die Schienen der Straßenbahn geriet und stürzte. Bei dem Sturz soll er mit dem Kopf gegen das Hinterrad eines entgegenkommenden Lasters, der von einem 52-Jährigen gefahren wurde, geraten und anschließend überrollt worden sein. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. mkr