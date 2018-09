Grünheide. Ein 64-jähriger Mann ist bei Grünheide (Oder-Spree) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Unfall habe sich bereits am frühen Sonntagmorgen ereignet, teilte die Polizei am Montag mit. Aus noch ungeklärter Ursache sei das Fahrzeug auf gerader Strecke von der Straße abgekommen. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. dpa/nd