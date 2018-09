Demonstration in Buenos Aires für legale Abtreibung in Anlehnung an den Roman »Der Report der Magd« der Feministin Margaret Atwood Foto: AFP/Eitan Abramovich

Nach der Zustimmung im argentinischen Abgeordnetenhaus zu einer Liberalisierung der Abtreibungsregelung lehnte der Senat das Gesetz am 8. August mehrheitlich ab. Wie war und ist die Stimmung jetzt in der Bewegung?

Das Nein der Senatoren war ein harter Rückschlag nach so vielen Monaten der ständigen Mobilisierung, mehreren Aktivitäten pro Woche, Podiumsdiskussionen, Gesprächskreisen usw. und all das neben der Arbeit, denn das Engagement bei der Kampagne wird nicht bezahlt. Dennoch sind wir sehr stolz auf das Erreichte, denn inzwischen hat sich in der Gesellschaft so etwas wie ein Konsens ausgebreitet, dass Abtreibung nicht länger kriminalisiert werden soll. Es gibt heute keinen Ort in Argentinien, wo nicht über das Thema geredet wird. Unser Symbol, das grüne Tuch, hängt an Tausenden von Rucksäcken und Taschen im ganze Land.

Mit welchen Gründen argumentierten im Senat die Gegner?

Die Argumente kommen von jenen, die wir »An...