Düsseldorf. Die Deutsche Bahn liegt Medienberichten zufolge bei der Pünktlichkeit und dem Gewinn deutlich unter ihrem Plan. Konzernchef Richard Lutz zeichne in einem vierseitigen Brandbrief an alle Führungskräfte ein düsteres Bild der Lage, wie »Handelsblatt« und »Spiegel« am Montag berichteten. Die »schwierige Situation« des Konzerns habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert, zitierten sie aus dem Schreiben. Lutz wolle daher kurzfristig die Kosten senken. AFP/nd