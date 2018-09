Verteidigungsminister Mattis kündigt neue Manöver in Südkorea an

Washington. US-Präsident Donald Trump hat eine Militärparade in Pjöngjang als Zeichen der Kooperationsbereitschaft Nordkoreas mit den USA gewertet. Der Verzicht auf die »übliche Zurschaustellung von Atomraketen« sei wohl ein Zeichen an ihn selbst als Bekenntnis zur atomaren Abrüstung. dpa/nd

Demonstrationen nach Todesfall in Köthen / Bundesregierung empört über Sprechchöre von Neonazis

Sozialdemokraten gewinnen Wahl in Schweden, sind aber ohne Mehrheit

Prüfung eines Einsatzes der Bundeswehr in Syrien sorgt für Aufregung

