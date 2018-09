Phnom Penh. Der kambodschanische Oppositionsführer Kem Sokha ist überraschend aus der Haft entlassen worden. »Er ist jetzt zu Hause«, sagte am Montag Mu Sochua, früherer Vize-Vorsitzender der aufgelösten Nationalen Rettungspartei CNRP. Kem Sokha war vergangenen September unter dem Vorwurf des Hochverrats wegen angeblicher Konspiration mit den USA zum Sturz der Regierung inhaftiert worden. Der Oberste Gerichtshof löste daraufhin die größte Oppositionspartei auf. dpa/nd Personalie S. 4

Demonstrationen nach Todesfall in Köthen / Bundesregierung empört über Sprechchöre von Neonazis

Sozialdemokraten gewinnen Wahl in Schweden, sind aber ohne Mehrheit

Prüfung eines Einsatzes der Bundeswehr in Syrien sorgt für Aufregung

